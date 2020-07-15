新冠肺炎：面對大量訴訟　政府撤回禁網上授課留學生入境規定

在哈佛大學（左）和麻省理工學院（右）提出的訴訟開庭之時，法官宣布政府撤回新規定。

美國新冠肺炎疫情未止，總統特朗普卻致力推動復課，政府日前更推出新規定，宣布若外國留學生就讀的大學在復課後採用網上授課，有關留學生將不獲赴美簽證，已身處美國的留學生要轉到設有面授課堂的學校上課，否則需要離境。然而，在面臨8宗聯邦訴訟及數百間大學的反對的情形下，政府周二（14日）終於撤回上述新規定。

哈佛大學和麻省理工學院就政府新規定入稟波士頓法院，案件在周二開庭；而在聆訊一開始，法官伯勒斯就表示，政府同意將該項在本月6日推出的新規定撤回。

在上述訴訟開庭前夕，全美17個州加哥倫比亞特區也在周一（13日）入稟波士頓聯邦法院聯合提告，擬向法庭申請臨時限制令，阻止政府執行該政策。提告的州份和哥倫比亞特區共有1,124間院校，2019年的資料顯示，該等院校合共有約37.3萬名國際學生，帶來達140億美元（約1092萬港元）經濟收益。訴訟書內列出約40所高等學府的陳述，包括耶魯大學、西北大學和芝加哥大學等。