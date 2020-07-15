英封殺美邀功　蓬佩奧宣布對華為部分員工實施簽證限制

英國政府周二（14日）正式禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，美國總統特朗普就此「邀功」，稱是他自己的勸說令英國首相約翰遜作出這一決定，惟英國否認。美國國務卿蓬佩奧周三（15日）宣布，將對侵犯人權的中國科技公司的僱員實施入境簽證限制，包括華為。

特朗普歡迎英方決定，說：「我們游說了很多國家不要使用華為設備，我做了大部份工作，因為華為存在重大安全風險。」英國衞生及社會關懷大臣夏國賢隨即反駁，指英國獨立地作出有關決定，與美國無關，「大家都知道特朗普性格，很多人想邀功，但今次是基於國家網絡安全中心（NCSC），就英國將來擁有最高質素5G系統的技術評估而作出的決定。」

中國外交部發言人華春瑩稱，特朗普的言論證明有關禁用華為的決定，與國家安全無關，而是高度政治化的操弄，也讓世人看清到處恐嚇的是美國。對於英國禁用華為，華春瑩表示，英方在無任何確鑿證據下，以莫須有的風險為藉口違背承諾，中方對此強烈反對。中國駐英大使劉曉明周二在社交網站發文，稱英國就華為的決定令人失望並且是錯誤，又指該決定令人質疑，英國能否為來自其他國家的公司提供開放、公平和沒有歧視的商業環境。