新冠肺炎：藥廠稱疫苗有效觸發免疫反應　月底進入最後測試

全球各地正爭相研發新冠肺炎疫苗，美國生物科技公司Moderna周二（14日）公布，該公司與美國國家衞生研究院（NIH）合作研製的新冠肺炎疫苗，初步證實能夠觸發所有受測試人士的免疫反應，將會在本月底進入最後階段的人體測試。

已刊登在《新英格蘭醫學期刊》的報告指，自願參與第一階段測試的45名健康人士，接種疫苗後全都沒有出現嚴重副作用，只是有逾半人稱有輕微或中度的反應，例如疲倦、發冷、頭痛、肌肉疼痛、打針位置痛楚等。

而公司將會在7月27日左右啟動第三階段，即最後一個階段的測試，將涉及3萬人參加的。若獲得監管當局批准且一切順利，公司稱可以在明年起，每年生產5億到10億劑疫苗。

目前美國部分州分的疫情仍在爆發，其中亞拉巴馬州、佛羅里達州、北卡羅來納州周二都報告了破紀錄的單日新增死亡個案；其中佛州新增132人死亡，再破上周的紀錄。佛州近期的確診數字飆升，最近一個月，單日新症由平均每日2000宗激增至12000宗，醫生早前已預測病歿人數必會隨之上升。