港區國安法：華斥美簽署香港自治法案　將制裁美方人員及機構

美國總統特朗普已簽署早前在國會通過的《香港自治法案》，中國外交部周三（15日）回應，批評美方不顧中方嚴正交涉，法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責，並將做出必要反應，對美方相關人員和機構實施制裁。

外交部指，《港區國安法》的制定和實施完全符合中國憲法和香港基本法有關規定，將為一國兩制行穩致遠提供制度和法律保障，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港長治久安和長期繁榮穩定，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的一致擁護和讚同。

香港是中國的特別行政區。香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方捍衞國家主權安全、維護香港繁榮穩定、反對外部勢力干預香港事務的決心和意志堅定不移。美方阻撓實施《港區國安法》的圖謀永遠不可能得逞，敦促美方糾正錯誤，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應。