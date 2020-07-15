新冠肺炎：佛州死亡數創新高　疾控中心籲外出戴口罩

美國的新冠肺炎確診病例超過354萬宗，接近14萬人死亡，至於佛羅里達州周二（14日）再多132人病歿，創單日新高，最近一周的平均死亡數字較2周前多一倍。疾病控制及預防中心敦促市民外出時戴口罩，有別過往建議在未能保持社交距離的情況下才戴口罩。

疾控中心主任雷德菲爾德聯同2名專家在《美國醫學會雜誌》撰文，確認有研究指全民戴口罩有助控制疫情，即使以布料遮掩面部，都能有效阻止病毒傳播。他又指，目前疫情反彈，廣泛以布料遮面部是每個公民的義務，一個小犧牲能有助扭轉形勢。另外，他周二接受訪問時透露，仍有很多人未有遵守社交距離以及其他措施，但他不相信重啟經濟是導致疫情反彈的必要因素，認為染疫的外國旅客有可能將病毒帶入境。

另外，第一夫人梅拉妮亞與丈夫、總統特朗普的取態不同，她罕有在社交網呼籲，即使在夏天都應該戴面罩及保持社交距離；又稱防疫措施做得愈多，踏入秋季將會更健康及安全。

在疫情下，學校應否復課繼續成為爭議點，其中北卡羅萊納州下令學校重開，但要確保落實社交距離等防疫措施，否則改以網上授課；加州洛杉磯及聖迭戈校區則宣布學生要留在家中上課。不過，特朗普仍然堅持秋季復課，形容在家上課是個惡劣的決定。國家過敏症和傳染病研究所所長福奇則指，重開學校的問題應交由地方官員決定。

至於重災區路易斯安那州的圖蘭大學，將於新學期禁止學生舉行大型集會，必須保持社交距離及戴上口罩，違規者可被踢出校。