新冠肺炎：華府改匯報制度　架空疾控中心

美國的新冠肺炎疫情日趨嚴重之際，報道指華府決定架空抗疫前線的疾病控制及預防中心，下令各地醫院周三（15日）起改為直接向衞生及公共服務部提交疫情數據。外界批評這如同把科學政治化，並在抗疫工作方面排斥疾控中心。

根據現行的匯報數據制度，全美大約3000間醫院向疾控中心的國家醫療保健安全網絡（NHSN），提交有關新冠肺炎病人的詳細數據，疾控中心職員之後分析數據，並每周兩次向各州提供「度身訂造」的報告，多個聯邦政府部門則每天收到有關報告，而這些數據讓地方衞生及決策官員，識別區內醫院的疫情趨勢。

衞生及公共服務部網站的文件顯示，該部門周三起將每天收集疫情數據，包括住院治療的患者人數、可用的病床及呼吸機數量、檢測數據及其他與疫情相關的資料。《華盛頓郵報》報道，衞生及公共服務部阿薩爾及白宮抗疫專責組成員比爾克斯指，部分醫院未能每天提交或完整提交數據，因此需要改變做法。

華府認為實施新的匯報數據制度後，有助令提交數據的過程更流暢，同時協助白宮抗疫專責組分發抗疫物資及藥物。部分醫院歡迎新做法，指可以節省回應不同聯邦政府部門的時間及精神，但有專家認為疾控中心才是收集疫情數據的最適合部門，而集中控制全部數據是危險及散播不信任，並有政治利益之用。

與此同時，前疾控中心主任弗里登（Tom Frieden）、科普蘭（Jeffrey Koplan）、薩徹（David Satcher）及貝瑟（Richard Besser）周二（14日）在《華盛頓郵報》發表聯署文章，批評華府忽視及政治化疾控中心的防疫指引，形容公共衞生專家面對兩位敵人，一位是新冠肺炎，另一位是企圖損害疾控中心的政治領袖。