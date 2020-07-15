暖男救起遇溺小郊狼　木筏上共渡10天歷險

加拿大薩斯喀徹溫省一名男子，日前獨自在荒野展開探險假期時，救了一隻遇溺的郊狼幼崽。男子與野性難馴的小郊狼在木筏上共渡了10天生活，最終把牠安全送到動物救援機構，令人嘖嘖稱奇。

野生動物救援組織WRSOS周二（14日）在Facebook表示，日前接到化名賈斯汀（Justin）的男子求助後，派出義工由他手上接收了一隻年幼的郊狼。賈斯汀表示，小郊狼是他在薩斯喀徹溫南部的河流玩木筏時救起的，當時他正在釣魚，突然聽到有動物在水中掙扎的聲音。

由於當時天色很黑河水又渾濁，賈斯汀花了好些時間才找到聲音來源，待跳入水中接觸到該動物時，才看清是一隻遇溺的小郊狼。牠被救起時已沒呼吸心跳，幸好賈斯汀懂得心肺復甦法，不一會就把小郊狼救醒。他生了火堆讓小郊狼取暖，給牠餵食，還替牠取名YipYip。

在前往市區的10天船程，小郊狼與賈斯汀同吃同睡還鑽進他的背包睡覺，乖巧得有如小狗。但畢竟郊狼不能馴養，與妻子商量後，賈斯汀決定把小郊狼交予動物組織照顧。組織負責人表示，小郊狼只有8至10星期大，還未能獨立生活，待牠長大一點學會求生技能，便會把牠和同伴一起放返家鄉。