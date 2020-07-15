紐約豪宅揭恐怖兇案　創科新貴慘遭電鋸分屍

美國紐約一個高層豪宅單位，周二（14日）下午揭發一宗恐怖碎屍案。獨居上址的33歲創科新貴薩利赫（Fahim Saleh），被發現伏屍家中並遭殘酷肢解。警方在大廈保安錄影中，發現一名全身黑衣的可疑男子曾尾隨薩利赫出電梯，現正全力偵查此人下落。

揭發兇案的單位，位於曼哈頓下東城區東候斯頓街265號7樓，是死者剛在一年前買入的自用物業。周二下午3時半死者妹妹上門探訪，豈料目擊屋內的駭人場面，立即衝下大堂求助。

警方在現場大廳發現薩利赫的軀幹，並在屋內多個大膠袋中分別找到他的頭部和四肢，惟現場血漬不多。在屍塊旁放有一把連接了電源的電鋸，相信就是分屍工具。警方懷疑是兇徒正在分屍期間被到訪的死者妹妹撞破，於是怱忙由後門逃離現場。

警方表示正在追查一名手持大袋、全身黑衣佩戴黑口罩的男子下落。他被保安攝錄機拍到曾尾隨死者進入電梯，並在死者準備入屋的一刻施襲，手法純熟，所以相信這是職業殺手所為。至於薩利赫的致死原因，仍有待法醫檢查。

孟加拉裔的薩利赫是一名白手興家的富翁，被親朋好友形容是一名野心勃勃、樂觀、聰明又善良的人。他在尼日利亞創立電單車共享APP「Gokada」，但今年遭該國政府查禁，遭遇困難。有到現場樓下悼念死者的生前好友稱，相信他是遭人針對。