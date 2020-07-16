新冠肺炎：撰文稱福奇「甚麼都錯」　納瓦羅遭特朗普斥不是

美國白宮貿易顧問納瓦羅，日前在報章撰文批評白宮抗疫小組重要成員福奇「甚麼都錯」，特朗普罕有地公開指斥納瓦羅不是，稱他不應這樣做。

納瓦羅周二（14日）在《今日美國報》撰文稱，福奇對病人很好，「但當我與他打交道時，甚麼事情都是錯的」。特朗普周三啟程前往亞特蘭大時，回應傳媒就此事提問說：「那是他（納瓦羅）自己的意見而已，他不應這樣做，我跟福奇關係非常好。」

白宮亦明顯與納瓦羅的投書切割。白宮策略公關主任法拉（Alyssa Farah）周三在社交網站寫道，納瓦羅投書並未經過白宮例行審核管道，內容只是納瓦羅的個人意見，並指特朗普非常重視行政團隊裏提供建議的專業醫學專家。

另有一名白宮官員說，特朗普並不支持納瓦羅的評論，而納瓦羅亦已被明確告知，「要把情況降溫」。該官員又指，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）已「全面處理」此事，並認為納瓦羅的文章「不可接受」。

福奇本人在回應事件時表示，白宮一些人對他的攻擊是大錯，他說：「我們都是同一隊人，讓我們不要再一團糟。」他又說：「我不能替納瓦羅解釋，他活在自己的世界。」