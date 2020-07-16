伊萬卡倡議失業者學新技能搵工　網民斥「何不食肉糜」

離美國大選尚餘4個月，總統特普的千金伊萬卡提出倡議，以「尋找新事物」為口號，鼓勵因為新冠肺炎疫情影響而失業的美國人學習新技能，重投就業市場。但此舉卻遭輿論撻伐，有網民甚至指她是叫失業者「何不食肉糜」。

伊萬卡周二（14日）在白宮召開了一場網上論壇，邀請蘋果的CEO庫克等人，一起談就業問題，並提出要幫助失業的人，找到新的工作。一段30秒廣告片亦在同日推出，多人在廣告中談論他們的就業故事。伊萬卡在論壇中說：「由於新冠肺炎疫情，大家不幸地在一些情況下要學習全新技能。但這也是一個機會，為自己和的人生開闢新道路，我們希望促進這種聯繫，讓大家盡快回到勞動市場。」

但有批評者認為，伊萬卡無非是叫失業者嘗試一些他們原本不打算也不願意從事的行業；而且在兩千多萬人失業、每周新增失業登記人數達到百萬的惡劣經濟環境下，討論找新工作，就如法國百姓連麵包都沒得吃時，瑪麗皇后說「讓他們吃蛋糕」（近似中國晉惠帝說「何不食肉糜」）一樣。

更有輿論批評，伊萬卡今次顯然是為特朗普競選連任造勢，指她身為特朗普的女兒和顧問，不該用國家的公共資源，來為特朗普的選舉服務。