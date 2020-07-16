新冠肺炎：第二批美外交官返華　檢測分歧未解決

中美關係持續緊張之際，美國推進因新冠肺炎疫情回國的駐華外交人員返回崗位，但一度因雙方在檢測和隔離問題上未達共識而延誤。外媒引述美國國務院內部電郵指，第二批逾100名外交人員及家屬，周三（15日）已乘搭商務包機飛返中國。

報道引述該封周三發出的電郵指，該批外交人員及家屬在華盛頓杜勒斯國際機場乘搭商務包機，首先前往南韓首爾，再轉乘另一架提供醫療服務的飛機前往廣州。電郵指，美方將安排更多航班，接載約1200名外交人員及家屬赴華，稱「正等待部門批准，讓其餘人未來數周陸續乘飛機，回到廣州、上海、天津、北京等地」，又指「根據中國規定，每架飛機最多只可接載120人」。

早前報道指，中美未能就病毒檢測與隔離等措施達成共識，美方延後原定本月8及10日出發、接載數十名外交官赴華的航班。美方不想因病毒檢測而免除外交使節的不可侵犯權，部分人亦擔心中國當局會收集他們的DNA樣本，或一旦有人確診父母子女要被迫分離。今次自延誤以來，首批出發赴華的外交人員及家屬。

美國國務院其後經內部電郵告知員工，已獲中國當局的保證，赴華人員即使確診新冠肺炎，父母與子女亦不會被分開；但是否在中國實驗室進行檢測等問題仍未解決分歧，赴華人員要準備在當地接受鼻咽及咽喉拭子檢測。