華為斥美限制簽證屬武斷　蓬佩奧將赴英謀施壓

華為指美方限制員工簽證是不公正和武斷的行動。（Getty Images 圖片）

美國國務卿蓬佩奧周三（15日）宣布，將對包括華為的中國科技公司僱員實施入境簽證限制。華為周四（16日）回應稱，華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司，限制員工簽證是不公正和武斷的行動，對上述做法感到失望。

英媒報道指，蓬佩奧下周二（21日）將前往英國倫敦，與保守黨的對華鷹派人士會面，討論華為、香港、南海、美英貿易協議等議題，並與前就業及退休保障大臣施志安及另一保守黨議員西里等人，環繞華為問題舉行非公開的協商活動，以向英國政府施壓更強硬應對。蓬佩奧亦會與英揆約翰遜會面，並與英國外相藍韜文舉行聯合記者會。

另外，在英國政府宣布封殺華為後，英國電訊商沃達豐（Vodafone）行政總裁杰弗里（Nick Jeffery）受訪稱，要求英國政府取消即將舉行的5G頻譜拍賣，以回收部分設備更換成本，但英國通訊管理局（Ofcom）拒絕，希望政府可出手干預。受疫情影響，拍賣料最快於11月才舉行。

美國總統特朗普一直要求各國禁止使用華為產品，指設備可能被中方用於監控等目的。英國政府今年初曾允許華為參與5G網絡建設，要求相關設備在非核心網絡上的市場份額不得高於35%，惟周二（14日）決定禁止華為參與當地5G網絡建設。特朗普隨即「邀功」，稱是他的勸說令英方作出上述決定。

中國外交部發言人華春瑩指，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口違背承諾，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業的正當利益及衝擊兩國合作的互信基礎，中方對此強烈反對。