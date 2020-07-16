收錢參與綁架殺害華商　兩漢被捕或囚終身

在美國加州洛杉磯專營名車代理的28歲中國商人廖若晨，前年7月在洛杉磯遭綁架撕票後棄屍荒漠，兩名華籍疑犯潛逃後在中國被捕。美國警方近日拘捕兩名有份參與案件的男子，他們於周三（15日）被正式起訴，或面臨最高終身監禁。

居於洛杉磯縣帕薩迪納的28歲男子瓦拉達雷斯（Anthony Valladares），及居於阿蘇薩縣的24歲的維萊斯（Alexis Ivan Romero Velez）周二（14日）被捕。聯邦探員在調查中得知二人涉案，其中瓦拉達雷斯被僱用做「體力工作」，主要負責恐嚇及毆打肉參；而維萊斯則在前年7月16日負責駕駛小型客貨車，接載從停車場綁走的肉參。

瓦拉達雷斯向調查人員供認，收受1000美元（約7800港元）參與綁架，而維萊斯則是由他聘為司機。二人各被控一項綁架罪名，一旦罪成最高可判囚終身。據悉，廖若晨被綁架期間不斷遭到暴打及以電槍攻擊，並收藏在科羅納一處住宅的衣櫃內，於綁架翌日傷重身亡，並遭棄屍荒漠。

26歲華籍主謀楊光堯（音譯）及34歲的沈沛成（音譯）涉嫌策劃綁架廖若晨，並勒索其父母200萬美元（約1550萬港元）。家屬最終沒有支付贖金，廖若晨的遺體去年尋獲。兩名主犯被控串謀綁架、綁架、意圖勒索及外國通訊威脅罪名成立，二人已在中國被捕。