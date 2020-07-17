全國警察聯會撐特朗普連任　拜登縮窄資金差距

美國大選在即，競逐連任的總統特朗普與民主黨參選人拜登之間的競爭日趨白熱化。在全美反警暴示威浪潮下，在2008年和2012年大選曾支持拜登的全國警察組織聯合會，今年表態支持特朗普。而拜登則獲民主黨金主大開水喉支持，競選團隊周四（16日）宣布已籌得2.42億美元（約18.9億港元），縮窄了特朗普在資金上的優勢。

全國警察組織聯合會主席麥克黑爾（Michael Mchale）致函特朗普，感謝他在「針對警察的不準確羞辱和不公平時期」中，仍「堅定及非常公開」地支持前線警員，又表示支持特朗普要求司法部長進取地起訴攻擊警員人士的立場。麥克黑爾受訪時稱︰「我們期待並希望再多4年（特朗普的任期）。」

全國警察組織聯合會代表全美超過2000個警察工會，會員人數超過35萬。聯合會在2008和2012年時表態支持前總統奧巴馬，以及其副手拜登；在2016年的大選中則沒有表態支持任何候選人。

拜登在獲得多名民主黨金主大力支持下，團隊周四宣布目前競選資金高達2.42億美元，追近特朗普陣營早前公布所擁有的2.95億美元（約23億港元）。 拜登的競選經理迪倫（Jen O'Malley Dillon）在社交網上感謝「草根捐款者」的支持。但美媒指出，拜登近日獲得的捐款來自金融大鱷索羅斯、迪士尼高層謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）等富人，每筆捐款超過50萬美元（約390萬港元）。

另外，《紐約時報》周四民主黨內部電郵報道，該黨因應新冠肺炎疫情未了，有意要求國會議員和黨代表，不要參與預定下月中旬在威斯康辛州舉行的全國黨代表大會，考慮將會議改為線上舉行。此舉意味着全國黨代表大會會場中，或將只有總統參選人拜登發表演說，無其他活動。