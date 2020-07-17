新冠肺炎：7.5萬新症創新高　美允歐洲學生入境

美國的新冠肺炎疫情持續嚴重，周四（16日）新增7.5萬人確診，再打破單日新高紀錄，是今個月第7次。衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇警告，美國人如不團結抗疫，單日新增確診可能很快會超過10萬。喬治亞州州長肯普周三（15日）限制市長強制民眾戴口罩，惟亞特蘭大市長博頓斯拒絕遵從，肯普周四入稟控告博頓斯。

美國周四的新增確診數字打破上周五（10日）6.9萬宗的紀錄，與上月平均單日新症的2.8萬宗差距極大。26個州開始強制民眾在公共場合戴口罩上，共和黨籍的肯普早前發布行政命令，「強烈鼓勵」民眾戴口罩，但禁止州內市長強制實施。民主黨籍的博頓斯拒遵命令，繼續強制市民戴口罩，遭肯普入稟阻止，指控強制戴口罩的命令超出博頓斯的權力範圍。

在重災區加州，洛杉磯的新症持續創新高，衞生官員警告當地處於「令人震驚的危險階段」，估計醫院的深切治療部會超出負荷。官員表示，新症激增主要是因為親友間的聚會，縣政府懇請公眾停止出席聚會。

因應疫情，美國3月時宣布對多國實施旅遊禁令，美媒周四披露一份國務院發給國會的備忘錄，顯示華府將允許已取得美國簽證但因禁令而無法赴美的歐洲學生入境，參加今秋新學年的課程。國務院發言人指，豁免讓歐洲留學生入境將有助美國經濟復甦。