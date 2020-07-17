港區國安法：華府保留一切制華選項　無否認擬禁中共黨員入境

美國《紐約時報》周三（15日）報道，華府正考慮禁止中國共產黨黨員及其家人入境美國。國務卿蓬佩奧和白宮周四（16日）均對報道不置可否，僅指華府仍在考慮各項反制措施。英媒則引述消息指，除總統命令外，總統特朗普亦有權動用出入境條例，向中共祭出類似2017年向回教國家實施的旅遊禁令。

就華府有意禁中共黨員入境的報道，蓬佩奧未有正面回應，僅表示官員正在特朗普的指示下，商討針對中共的措施。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）則稱︰「我們在對中國的談判桌上，保留一切選項。」美媒引述消息指，有關針對中共的旅遊限制的討論仍在早期階段，沒有實施時間表；草擬的總統令亦暫未提交給特朗普。

英媒引述知情消息指，特朗普除了總統命令外，亦可如2017年對多個回教國家下旅遊禁令般，引用同樣的出入境法例以暫停簽證。知情者另指，特朗普亦有權向特定個人或界別人士給予豁免。不過，由於美國並無中共黨員完整名單，禁令實施有難度。

有報道分析指，特朗普政府考慮限制中共黨員入境的討論，反映特朗普競逐連任的強硬對華主題。《華爾街日報》則引述美國官員消息稱，特朗普取態較其表面來得謹慎，認為他試圖在向北京施壓爭取美國利益，以及避免徹底破壞中美關係之間，取得平衡。

知情人士透露，華府的對華鷹派官員促請特朗普採取更激進措施，包括制裁更多中國官員。有官員指，特朗普暫時頂住了這些壓力，其中一個原因是華府有部分人不希望破壞中美首階段貿易協議。