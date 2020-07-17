國際記者聯盟︰北京加緊控制外媒　推動大外宣

美媒周四（16日）報道，總部設於比利時布魯塞爾的國際記者聯盟（IFJ），發布了題為《中國故事：重塑世界媒體》的全球調查報告，直指中國內地近10年來以各種手段加強「大外宣」，向國際媒體輸出「中國的故事」，影響外國社會對中國的看法。報告指，北京正擴大收購外國媒體和電訊企業，以控制各國民眾獲取新聞和資訊的途徑。

美國外交關係委員會研究員庫蘭齊克（Josh Kurlantzick）接受《美國之音》訪問時指，北京正在加大對其他國家政客和政黨的影響力，塑造中國發展模式的國際形象。他稱，內地官媒新華社擁有大量受眾，其擴張相當有效。他又稱，北京控制多國中文媒體，在其他國家擁有巨大影響力，直指中國內地的外宣策略在東南亞及港台地區均變得更為活躍。

報道又指，北京早在2008年到2009年期間，已開始部署一項耗資450億人民幣（約505億港元）的「大外宣」戰略，推動官媒向國際發展，以改善國際形象，並宣傳中國共產黨的主張。英媒則引述台灣的安全官員消息指，台方認為內地有關舉措是向台灣散播異議的「新統戰模式」一環，有意提升外界對中國大陸的好感。