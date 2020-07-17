人權政策棄現代觀念　蓬佩奧倡聚焦宗教自由財產權

美國國務卿蓬佩奧周四（16日）在費城的國家憲法中心發表演講，指美國人權政策應聚焦宗教自由及財產權，以彰顯美國立國者的原則。有批評人士指，此舉將令美國與現代人權觀念，如女權及性小眾平權等漸行漸遠。

蓬佩奧稱：「對每一個美國人及美國外交官而言，認識到立國者們如何理解不受剝奪的權利十分重要，當中最重要是財產權及宗教自由。」他把矛頭指向早前推倒雕像和褻瀆紀念碑的示威者；並批評由《紐約時報》發起、重新審視奴隸制合法性的「1619計劃」，形容該計劃是「美國立國以來的黑暗一幕」及「令人不安的歷史解讀」。

美國參議院外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）批評，蓬佩奧講話暗示權利的等級制度，將削弱對世界各地女性和LGBT人士（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）的保護。

有專家認為，蓬佩奧致力在外交中將宗教置於其他理念之上，可能會顛覆美國長期信奉的權利生而平等信念，並鼓勵那些以宗教原因迫害同性戀者或拒絕婦女獲得生殖健康服務的國家。