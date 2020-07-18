美韓分攤軍費存分歧　華府考慮削減駐韓美軍

美國及南韓就分攤軍費存在分歧，《華爾街日報》周五（17日）引述美國官員指，五角大樓已經向白宮提交削減駐韓美軍數量的選項，聯合參謀部已評估駐韓美軍的結構，作為重新部署及減少全球軍事部署的一部分。

華府高級官員指，特朗普一直質疑在海外部署軍隊的理由，白宮去年秋季已要求國防部提供全球撤軍的初步選項，包括中東、非洲、歐洲及亞洲。國防部至同年12月提出廣泛的範圍，到今年3月將選項收窄並提交到白宮，當中撤兵選項包括駐韓美軍。不過，官員拒絕透露縮減駐韓部隊的應急計劃，表示仍未有最終決定；南韓目前有2.85萬名美軍部署。

美韓自韓戰後已是軍事盟友，兩國在1991年達成協議，南韓向美國支付軍費和提供其他支援，以讓美國保留駐軍在當地。不過總統特朗普要求南韓承擔更多軍費，南韓去年同意增加軍費至9.26億美元（約72億港元），較前一年增幅8.2%；隨後要求首爾第二年增加5倍開支，達50億美元（約390億港元）。知情人士表示，南韓總統文在寅同意要求，但軍費要分攤5年支付。

根據韓方的條條，南韓將首年的軍費增加13.6%，之後每年增加約7%，至最後一年則支付13億美元（約101億港元）。特朗普拒絕提議，反而提出13億美元軍費的一年期協議，惟遭文在寅拒絕。