新冠肺炎：與CDC唱反調　特朗普拒強制全民戴口罩

美國總統特朗普多次強調無需戴口罩防範新冠肺炎，霍士新聞下周日（19日）將播出特朗普的訪談，特朗普與疾病控制及預防中心（CDC）唱反調，重申不需強制民眾戴口罩，想給予民眾自由。他又指是衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇，一開始說不需戴口罩。

節目主持華萊士（Chris Wallace）提及CDC主任雷德菲爾日前指，只要全民戴口罩疫情可在未來數周受控，問特朗普會否考慮下令強制所有國民戴口罩。特朗普稱不會，亦不同意只要所有人戴口罩病毒就會完全消失。

特朗普續指，福奇和聯邦醫療總監亞當斯（Jerome Adams）最初說不要戴口罩，「所有人都說不要戴口罩，突然又要戴口罩」。他稱，口罩都會引發問題，但又強調自己相信戴口罩，認為這是好事。

《華盛頓郵報》及美國廣播公司周五發表的最新民調顯示，只有38%美國人滿意特朗普處理疫情的手法，不滿意的佔60%。調查於周日（12日）至周三（15日）進行，訪問1006名美國成年人。

社交網Facebook始創人朱克伯格周四（16日）與福奇進行視像對話時，批評特朗普及華府處理疫情的能力不足，削弱疾控中心及頂尖科學家的公信力，同時認為福奇對政府防疫的回應過於空泛。