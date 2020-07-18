科學家無心插柳　發現首種以金屬錳為食細菌

美國加州理工學院一名冒失的微生物學家，早前用錳進行實驗後，把用過的廣口瓶忘在水槽裏。結果瓶子在水中泡了幾個月後，內部滿布黑色的氧化錳。科學家調查後，發覺自己竟意外發現一種以金屬錳為食的新細菌，證實了細菌進食錳導致水道堵塞的猜測。

加州理工學院的微生物學家利德貝特（Jared Leadbetter）博士離校工作數月後，回校時才發覺自己把用過的廣口瓶忘記在水槽裏的自來水中，更布滿了氧化錳。他懷疑這是微生物造成的現象，調查後意外發現了世上首種已知的以錳為食的新細菌。利德貝特指，這種細菌能夠進食金屬這種看似無法代謝的物質，轉化為維生能量。

利德貝特表示，有證據表明這類細菌生活在地下水中，而加州理工學院所在的帕薩迪納市，的確有部分水源是來自地下含水層。他的研究又指，過去的環境工程文獻中，有不少水源分配系統被氧化錳堵塞的情況，原因成謎。雖然學界一向有猜測認為可能是細菌分解錳之後產生了氧化錳，但該說法至今才被證實。研究報告已刊於周二（14日）的學術期刊《自然》中。