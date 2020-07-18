低耗能攝錄機械人　甲蟲背上實時跟拍

美國華盛頓大學科研團隊以甲蟲為靈感，成功開發了一款極微型的低耗能攝錄機械人，輕得可由甲蟲背在身上，實時拍攝昆蟲生活。團隊宣稱，研究是世界上「具備無線視野的陸地最小自動機械人」。

該部迷你攝錄機比甲蟲小，僅重250微克，約等於十分之一張啤牌的重量。它可拍攝每秒5幀的黑白低清畫面，再實時傳送至附近的智能電話。雖然拍攝解像度只得160乘120像素，但攝錄機的機械臂可令它像甲蟲般左右移動，從而令鏡頭拍得多角度的環境，組成高清圖像。

為了減省耗能，團隊在攝錄機上裝有加速計，令它只有在感應到甲蟲移動時才啟動拍攝，令該部攝錄機可以運作6小時。這部攝錄機械人並無裝上輪子，而是靠震動來移動，每秒可移動約3厘米。團隊亦證實，背負攝錄機械人的甲蟲，在完成實驗後未有受傷，如常存活多最少一年。研究已發表於周三（15日）的《科學機械人（Science Robotics）》期刊上。

團隊開發的極小型攝錄機械人本領非凡，但亦帶來了高科技監視工具所引起的私隱憂慮。參與研究的電腦工程師戈拉科塔（Shyam Gollakota）理解公眾的擔憂，稱︰「作為研究員，我們強烈相信將研究結果展示予公眾的重要性，好讓人們明白正面對的風險，以發展解決的方案。」