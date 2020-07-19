不滿Fb對抗仇恨言論不力　傳華特迪士尼大減廣告

美媒《華爾街日報》上周六（18日）報道，華特迪士尼公司因抗議社交網Facebook（Fb）打擊涉及種族歧視及仇恨言論不力，已加入杯葛Fb的行列，大幅削減在Fb的廣告開支。

《華爾街日報》引述知情人士指，華特迪士尼已削減在Fb平台的廣告開支，包括暫停宣傳串流影片服務、叫停在Fb旗下Instagram的串流影片廣告。華特迪士尼的子公司亦重新審查它們在Fb廣告，包括美國廣播公司（ABC）、有線電視Freeform等。消息人士指，雖然夏季比較少推出新節目，但當有新節目需要宣傳亦不會向Fb開綠燈，除非該平台制訂更好的政策。

Fb發表聲明指，會繼續與公民權利組織、廣告組織及其他專家合作，開發更多工具、科技和制訂政策打擊具爭議性的言論和議題；聲明又指，公司已投放數十億美元確保平台安全，並封鎖平台內250個白人至上組織。

Fb被指在社交平台應對仇恨言論不力，可口可樂公司、電信巨企Verizon、連鎖咖啡店連鎖咖啡店已相繼宣布暫停在Fb落廣告。廣告情報組織Pathmatics指，華特迪士尼是Fb今年上半年在美國的最大廣告商，估計涉及2.1億美元（16.38億港元），但迪士尼與其他企業不同，沒有公開宣布杯葛Fb，而是偷偷更改廣告開支的計劃。