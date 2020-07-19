美警殺黑人：波特蘭警續與聯邦人員鎮壓示威

美國俄勒岡州波特蘭的反種族示威爆發多時，日前被揭有聯邦執法人員在無表露身份的情況下拘留示威者。波特蘭警方上周六（18日）承認上周五（17日）繼續與聯邦執法部門合作驅散示威者，後者在自己的監督下執法。海關及邊防局（CBP）亦指有派員參與行動，揚言旗下執法人員執勤時不會公開名字，防止有人起底危害他們的安全。

波特蘭警方表示，警方與其他執法部門在上周五（17日）的示威合力清場，當晚有7人被捕，他們在聯邦司法機構外放置路障阻街，拒絕散去，又向執法人員掟雜物。警方指，目前已暫停聯邦保護署的人在波特蘭警局的事故指揮中心工作。

CBP則承認其人員參與上述行動，直指不能容忍示威者的犯法行為。署理局長摩根（Mark Morgan）其後在Twitter表明會繼續拘捕破壞聯邦建築物的暴力罪犯。他指，人們不會見到CBP人員執法時在制服展示名字，因為會有暴力分子用此針對他們及其家人，令他們有危險，不會讓此事發生。

美媒則披露國土安全部上周四（16日）的一份內部備忘錄，顯示當局調派到波特蘭平亂的執法人員包括邊境巡邏隊戰術單位（BORTAC），相當於警察編制的特種武器和戰術部隊（SWAT），惟BORTAC是負責調查販毒集團，沒有受過處理示威的訓練。