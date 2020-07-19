再有兩棲攻擊艦起火　維修燒焊惹祝融

美國海軍兩棲攻擊艦理查德號的大火上周四（16日）撲滅後，姊妹艦基薩奇山號翌日也起火，工人燒焊時產生的火花引發火災；幸好火情監測員眼明手快及時救熄，阻止火勢蔓延，未有重蹈理查德號的覆轍，軍方下令負責維修的公司停業整頓。

美國《防務新聞》上周六（18日）報道，事發在維珍尼亞州諾福克海軍基地一個船塢，一名工人當時在基薩奇山號艙內燒焊，但產生的火花落在附近的材料並引發火災；在場手持滅火器材戒備的火情監測員反應迅速，及時撲滅火源避免火勢蔓延。

美國海軍海上系統司令部表示，火勢迅速撲滅並只造成輕微損毀，事後向負責維修的通用動力NASSCO公司發出「停止工作命令」，確保工序遵照所有防火規定及程序。通用動力NASSCO指事發時產生濃煙但沒有發生大火，已立即檢查安全規定。

理查德號上周日（12日）在加州聖迭戈海軍基地起火，而它事發前也是由通用動力NASSCO負責維修。該場大火造成63人受傷，軍艦內部及上層結構嚴重損毀。海軍將展開兩項調查，一項涉及內部安全但不對外公開，另一項涉及紀律的行政調查。

海軍作戰部長吉爾代指完成上述調查後，將對海軍目前的風氣展開更廣泛的調查。他形容理查德號大火是非常、非常嚴重的事件，「我認為這迫使海軍自我審視」，而當調查結束後讓公眾討論，包括海軍需要做甚麼來改善可能出現的系統性問題。