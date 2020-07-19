新冠肺炎：紐約首批患者病毒源自歐洲

美國總統特朗普把國內新冠肺炎疫情的矛頭指向中國，疾病控制及預防中心上周五（17日）發表報告，指華府今年3月中對歐洲封關時，新冠病毒已在紐約州大規模擴散，而當地首批患者的病毒樣本，與歐洲而非中國的毒株非常類似。

特朗普政府今年2月2日對中國實施入境禁令，但對歐洲的封關令延至3月13日才實施。根據疾控中心上周五發表的發病率和死亡率周報，新冠病毒3月8日已在紐約市社區傳播，到了3月15日更出現廣泛的社區傳播。周報寫道：「雖然旅遊限制是重要的遏止疫情策略，但歐洲封關令實施時，病毒已在紐約州傳播。」

此外，根據紐約市衞生部門3月1日至20日、亦即美國本土疫情爆發初期，從當地6間醫院收集出現流感症狀病人的鼻拭子樣本，544人中有36人對新冠病毒呈陽性反應（即帶有病毒），基因測序顯示它們與歐洲盛行的新冠病毒毒株非常類似，並不脗合武漢毒株，這意味當地的病毒來自歐洲或美國國內其他地方。

在上述抽取樣本的醫院，曼哈頓及皇后區分別有2間，布魯克林區及布朗克斯區各有1間，其中5間有較多華人使用，有助判斷當地疫情是否與武漢直接有關。

對於疾控中心的研究報告，紐約州州長科莫回應時批評華府抗疫不力，導致新冠病毒傳入紐約州，「美國人病死是因為政府失敗」。他說：「他們（華府）仍不跟從科學，政府仍沒有做好本分，而我們看到全國各地的病例增加。」