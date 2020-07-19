美駐緬使館指中國在南海擴張　華斥挑撥中緬

美國駐緬甸大使館臨時代辦喬治．西布利上周六（18日）發表文章，批評中國趁疫情在南海繼續擴張，破壞東盟國家在南海的主權；中國駐緬甸大使館發言人周日（19日）反斥美方自私虛偽，又指該文章牽強附會、捕風捉影、顛倒黑白，對中國進行赤裸裸的抹黑，蓄意挑撥中緬合作和兩國關係。

發言人指出，美方有關文章粗製濫造、低級下作的程度令人驚愕，以極其不通的邏輯將緬甸同涉港和南海問題相聯繫，詆毀中緬關係、雙邊合作和抗疫援助，只能說明美國駐外機構為攻擊中國已無所不用其極，不僅反映出美方對蓬勃發展的中緬關係的「酸葡萄」心理，也是美當局為轉嫁國內矛盾、維護政治私利，在全球巡迴上演的鬧劇。

發言人又稱，美國在國際關係上突破底線，枉顧國際規則和國際道義責任，瘋狂退「群」、破壞國際合作；在地區合作上也突破底線，連年「降級」出席東盟峰會代表級別，在對東盟和對緬合作上「口惠而實不至」，不斷炒作「南海問題」，又把國內疫情失控「甩鍋」中國，正是「掩耳盜鈴」，掩蓋自己的瘡疤。

發言人批評，美方在對華政策上重拾臭名昭著的「麥卡錫主義」和早已過時的「冷戰思維」，一再惡意詆毀抹黑香港維護國家安全法，又違背其在南海主權問題上不持立場的公開承諾，口口聲聲強調緬甸主權與發展，卻在多領域對緬實施制裁，持續干涉緬甸內政。美方挑撥中緬關係，無非就是不願看到中緬友好，如其陰謀得逞，受害的是緬甸人民。