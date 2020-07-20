美警殺黑人：聯邦人員涉濫權　民主黨眾議員要求調查

美國俄勒岡州波特蘭多名聯邦執法人員上周三（15日）在沒有表露身份的情況下，強行把示威者帶上沒有標記的汽車，事件持續發酵。多名隸屬民主黨的國會眾議員近日發聯署信，要求司法部及國土安全部（DHS）督察長，就上述部門有否濫用緊急權力展開調查。

有份簽署聯署信的議員提到，他們憂慮司法部長巴爾及國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）利用聯邦特工，在首都華盛頓及波特蘭等地，壓制受美國憲法第一修正案保護的活動。信中另提及，有關問題極為迫切，民眾擔心政府不為調查犯罪，而是恐嚇那些被視為政治對手的人而部署秘密警察部隊。

據報，有份簽署聯署信的議員包括眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）及眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）等人。29歲男子佩蒂伯恩（Mark Pettibone）聲稱，他上周三離開示威現場時，4至5人突然從一輛沒有標記的貨車跳出，其後被這批神秘人強行拖到車上，更一度帶到牢房扣留。