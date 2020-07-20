新冠肺炎：特朗普認疫情上犯錯　不支持全國口罩令

美國的新冠肺炎確診人數迫近390萬人，超過14萬人死亡。總統特朗普上周五（17日）接受霍士新聞訪問時表示，認為疫情很快會受控，病毒最終會消失。他又承認自己在抗疫工作上有些犯錯，但他「最終都會正確」；又重申不支持全國口罩令。

特朗普在訪問中再淡化疫情的嚴重程度，他指確診人數增加是因為有更多人接受病毒檢測，否認疫情變得嚴重，亦不認同美國的死亡率全球排第7，相反美國是其中一個死亡率最低的國家。他說：「沒有國家的檢測做到我們這樣，我們是全球所羨慕的對象。你看看其他國家，他們甚至不做檢測，等到有人進入醫院才檢測。」

對於疾控中心主任雷德菲爾德警告，美國在今年秋冬季確診個案及死者可能上升，公共衞生系統將面臨最困難時刻，特朗普解釋指他不知道情況，亦不認為雷德菲爾德會知道。他亦以「有些危言聳聽」形容過敏與感染疾病中心主管福奇，指對方在抗疫問題犯錯，包括他最初對戴口罩的立場，但重申與對方合作關係良好。

全國疫情持續，跨黨派州長表明口罩可以減低病毒擴散及確診數字，並推出不同程度的口罩令。特朗普指他不支持全國強制戴口罩，因為他希望人民擁有一定程度的自由；但他認為戴口罩是好事，但頒布口罩令應交由地方官員決定。國家衞生研究院院長科林斯形容戴口罩變得政治化，形容是怪誕現象。

另一方面，參議院多數黨領袖麥康奈爾計劃，推出總值1萬億美元（約7.8萬億港元）的經濟刺激方案。共和黨人將於周一（20日）與特朗普會晤，討論議案內容；據悉白宮打算再投入250億美元（約1950億港元）於病毒檢測及追蹤病源。