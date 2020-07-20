美警殺黑人：波特蘭示威未止　聯邦人員棍毆退役軍人

美國聯邦執法人員被揭在無表露身份下，拘捕俄勒岡州波特蘭市反種族歧視的示威者，被指濫權及侵犯人權。當地一名53歲退役海軍上周六（18日）晚首次參與示威，當他嘗試與執法人員對話時，突然遭對方用警棍毆打手腳，甚至噴胡椒噴霧。

事發上周六晚11時，身穿衞衣、頭戴鴨舌帽的戴維（Christopher David）走到執法人員防線前，表明自己是退役海軍，並嘗試與他們對話。雙方對話不但不成功，一名身穿綠色迷彩服的人用警棍向戴維揮打多下，其後另一人更對他的臉部近距離噴射胡椒噴霧。

現時戴維身上有多處疼傷、手部骨折。他受訪時憶述，當時只想質問對方為何沒有遵守憲法，希望能解答他的問題，但發覺未能成功。他又怒批執法者的做法荒謬，說：「他們一開始就想控制場面。沒有妥協、沒有緩和，他們幾乎是一群暴徒，已經不知道他們是否聯邦人員了。」

波特蘭示威持續不止，市長惠勒（Ted Wheeler）周日表示，聯邦軍官利用沒有標誌的汽車當街捉人，直斥他們的介入無助解決局勢亦不是人民所想的，要求他們全部撤走。但國土安全部拒絕，強調會繼續在波特蘭部署聯邦人員，並稱如果其他地方爆發衝突都會照樣加強部署。