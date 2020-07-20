偽裝速遞員行兇　槍手轟斃新澤西州法官兒子

美國新澤西州1名槍手偽裝成速遞員，周日（19日）闖入聯邦地區法院法官薩拉斯（Esther Salas）的寓所行兇，槍殺她的兒子，她的丈夫則中槍命危；薩拉斯事發時身處家中地庫，避過一劫。聯邦調查局（FBI）、聯邦法警及新澤西州警方已接手調查，追緝潛逃疑兇。

事發於下午5時，槍手身穿聯邦快遞（Fedex）的職員制服，前往北不倫瑞克的薩拉斯住所，成功騙得薩拉斯的20歲兒子丹尼爾（Daniel Anderl）開門。大門一開，槍手隨即向丹尼爾及他身後的父親安德爾（Mark Anderl）連開多槍，丹尼爾不幸心臟中槍身亡，安德爾亦告受傷。另有消息指，安德爾首先前往應門，結果連中多槍；丹尼爾循聲往門口，結果死於槍下。51歲的薩拉斯於事發時身處家中地庫，因此避過一劫。

鄰居科斯坦薩稱，薩拉斯一家為人友善及照顧鄰居，丹尼爾曾在下雪時送上補給品。她透露，薩拉斯對處理過一些大案感到擔心，憂慮可能成為攻擊目標。調查人員相信，槍手是單獨行事，執法部門事前並未察覺針對薩拉斯的恐嚇或威脅，行兇動機仍在調查；目前鎖定一名疑兇，呼籲知情者提供線索。Fedex發言人則表示，會配合執法部門調查。

新澤西州州長墨菲向薩拉斯，他稱：「宗悲劇提醒我們，我國的槍械暴力危機仍存，我們致力令每個社區更加安全的工作還未完成。」民主黨新澤西州參議員梅嫩德斯稱，很榮幸曾向前總統奧巴馬推薦薩拉擔任聯邦法官；會為薩拉斯及她的家人祈禱，希望可盡快把兇徒繩之於法。

薩拉斯是新澤西州首位拉丁裔法官，於2010年由奧巴馬提名擔任新澤西州聯邦地區法院法官，她此前曾出任聯邦裁判官及公共辯護律師。