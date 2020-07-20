父母殺子後謊報失蹤　狠母落網重囚35年

坎寧安（左圖）及弗羅因德（右圖）涉殺害安德魯（小圖）。

美國伊利諾伊州一對夫婦去年4月報案，聲稱其5歲兒子人間蒸發。未料案情峰迴路轉，警方在寓所附近發現男童屍體，揭發兩人疑為殺子兇手。案中狠母承認謀殺罪，終在上周五（17日）被判囚35年，即時入獄且不獲減刑。狠父則否認控罪，將於下周四（30日）出庭受審。

37歲的坎寧安（Joann Cunningham）去年12月承認殺害兒子安德魯（Andrew Freund），檢方建議判囚最高60年。法官判詞指，坎寧安所作所為超越任何一種錯誤，令安德魯可怕地生活在其陰影下，但未有發現她有意殺死兒子或犯下可致終身監禁的殘忍行為。

坎寧安啜泣辯稱願做一切讓兒子回來；辯方則強調坎寧安本身亦曾受家暴所困擾。坎寧安去年與60歲丈夫弗羅因德（Andrew Freund Sr.）去年報稱安德魯失蹤，引起全國關注。但警方調查後，根據弗羅因德提供的線索，發現安德魯早已死亡並被埋屍，死因為頭部鈍器造成的創傷。

案情指，安德魯死前當晚，因為衣服被泥土弄髒，被迫沖冷水澡及濕身光裸入睡。坎寧安生下安德魯時，被驗出曾吸毒；安德魯一度被移交社福當局照料，8個月後才交還予其父母。警方在調查兇案時，發現安德魯的居住環境充斥惡臭、窗戶打破、遍布狗糞和尿液。