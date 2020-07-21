港區國安法：參議員提法案　倡加快高技術港人移民

美國國務卿蓬佩奧周一（20日）抵達英國，將與英國首相約翰遜會面，討論多個議題，包括香港問題。同日，美國民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）提出參議院版本的《香港人自由與選擇法案》，倡議通過簡化讓高技術港人移民美國工作的程序，懲罰北京在港推行《港區國安法》。

美國國務院早前表示，蓬佩奧在倫敦將與約翰遜和外相藍韜文會面，討論中國與香港、5G網絡、經濟復甦計劃、美英自由貿易協議等議題。

在美國，懷登指隨着中方繼續嚴厲打擊在香港所有形式的異見，美國表達立場是至關重要。懷登稱，法案不僅保護香港人免受政治迫害，還將激勵最優秀和最聰明的港人來美國工作，為美國經濟貢獻，從而懲罰中國政府。

懷登提出的《香港人自由與選擇法案》將加快審批因政治迫害而逃往美國的港人居留權；加快向高技能的香港居民，包括擁有研究生學位的人和擁有50多名員工的企業擁有人的移民入境程序，科技、工程和數學領域的申請人將獲得優先權；在美國移民法和移民人數限制上把香港與中國內地區分開來，確保香港人不會被計入對內地移民人數所設立的上限。

懷登提出的法案是民主黨籍眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）今年6月提出的跨黨派法案的參議院版本。