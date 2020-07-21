女法官兒子被殺　疑涉案紐約律師自轟亡

美國新澤西州1名槍手偽裝成速遞員，周日（19日）闖入聯邦地區法院法官薩拉斯（Esther Salas）的寓所行兇，槍殺她的兒子丹尼爾（Daniel Anderl），她的丈夫則中槍命危。警方於紐約州蘇利文縣發現一名男子自殺身亡，聯邦調查局（FBI）認為他是該案主疑犯。

有知情的執法和司法人員透露，開槍自殺身亡的是紐約巿律師霍蘭德（Roy Den Hollander），他是一名反女性主義者，2015年曾在薩拉斯審理、有關一名年輕女子希望註冊徵召入伍的案件擔任代表律師。他又曾在網上發文批評薩拉斯利用其西裔背景向上爬。

死者丹尼爾原定於不久後返回首都華盛頓的美國天主教大學，他於今年春天獲選入優秀學生名單。該校校長加維周一（20日）在社交網表示︰「當周日晚得悉丹尼爾的死訊，我感到震驚。」他又讚揚丹尼爾表現突出，原定未來數周開始上課。

槍手身穿聯邦快遞（Fedex）的職員制服，前往北不倫瑞克的薩拉斯住所，成功騙得薩拉斯的20歲兒子丹尼爾開門。大門一開，槍手隨即向丹尼爾及他身後的父親安德爾（Mark Anderl）連開多槍，丹尼爾不幸心臟中槍身亡，安德爾亦告受傷。薩拉斯事發時身處家中地庫，避過一劫。