拜登副手人選包括4黑人女性　批特朗普向疫情投降

美國大選臨近，民主黨總統參選人、前副總統拜登周一（20日）接受美媒訪問時，透露其副手人選包括4名黑人女性，但最終不一定是由黑人出任副手。他亦警告俄羅斯政府若干預美國選舉，他上台後將反擊。同日，民主黨國會領袖去信聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷，要求當局向國會議員提供外國干預美國大選的機密簡報。

拜登向微軟-全國廣播公司（MSNBC）表示，其副手候選名單包括4名黑人女性，需時6周完成遴選及詳細分析候選人收窄選項，會在下月的民主黨全國代表大會前有決定；他沒有透露名單包括何人。他指，自己的政治事業一路以來獲黑人女性支持，承諾其團隊會「像美國」，由副總統至最高法院及內閣組成都非常重要。

拜登亦批評總統特朗普處理新冠肺炎疫情不力，形容對方「舉白旗」投降，直指未見過一個總統如此自私自利。他答應當選後會斥資2500萬美元（約1.93億港元）統籌疫苗分配，進行更多病毒檢測及追蹤確診病例，繼續向小型企業及有經濟需要的人提供聯邦援助。

情報部門早前向拜登匯報指，中國及俄羅斯等國試圖干預今屆美國大選。拜登揚言若真確，上任後將採取實際及長效的反制措施，稱「俄羅斯總統普京知我是認真的」。眾議院議長佩洛西、參議院少數黨領袖舒默等民主黨資深議員，周一亦去信克里斯托弗．雷，表示非常憂慮國會及總統選舉成為外國干預目標，要求FBI在8月休會前向全體議員進行機密簡報。