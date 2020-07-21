新冠肺炎：特朗普堅持減薪俸稅　新救市案無共識

美國的新冠肺炎確診人數直逼396萬人，超過14萬人死亡。華府正分別與共和及民主兩黨商討總值1萬億美元（約7.8萬億港元）的新一輪經濟刺激方案，總統特朗普周一（20日）堅持減免薪俸稅及派錢，惟民主黨反對，討論周二（21日）繼續。

特朗普在白宮與參議院多數黨領袖麥康奈爾、眾議院共和黨領袖麥卡錫等人會晤，他堅持方案要包括以減免薪俸稅取代額外失業援助金，以吸引企業招聘刺激經濟。特朗普聲稱磋商取得很大進展，麥康奈爾呼籲兩黨合作，希望本周公布方案。

不過，部分共和黨人反對做法，認為無助解決失業情況，反而加重美國債務負擔。姆紐欽及白宮幕僚長梅多斯周二將與眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默商討方案。知情人士指，方案重點料是讓勞動人口重返工作崗位，另有750億美元（約4082億港元）協助學校復課，至於再投入250億美元（約1950億港元）進行病毒檢測及追蹤病源的安排則是未知之數。特朗普

美國疫情持續嚴重，過去一周有31個州確診個案上升，佛州周一連續第6日新增逾1萬人確診，教師工會入稟控告政府要求下月重開校園是罔顧疫情風險。伊利諾伊州的芝加哥則推新例，禁止酒吧室內服務及關閉美容院等需除口罩的服務業。

喬治亞州等至少7個州份周一住院人數創新高，醫院深切治療部不敷應用，佛州邁阿密-戴德縣周一醫院入住率為130%，當地民眾同日起在公眾地方不戴口罩要罰款。重災區之一的加州，確診及住院人數增幅放緩，州長紐瑟姆宣布33個縣的髮型屋、美甲店等可重開戶外範圍。紐約州住院人數則降至716人，為3月18日以來最低水平。