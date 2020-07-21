雙航母行動結束　美即向南海派轟炸機

美軍在關島部署B1B轟炸機（上圖）；下圖為它們飛入南海的飛行路線。

美國海軍結束在南海的「雙航母」行動後，中美兩國在區內的軍事角力並沒有減少。美軍周二（21日）先後派出轟炸機及偵察機，兵分兩路飛入南海執行任務。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，派駐關島安德森空軍基地、兩架呼叫代號為CLAWS01及CLAWS02的美國空軍B1B轟炸機，在兩架KC135R空中加油機的支援下，經菲律賓蘇祿海由東面飛入南海執行任務。與此同時，美國空軍一架呼叫代號為MUTT20的E8C偵察機，則由菲律賓與台灣之間的巴士海峽飛入南海。

上周五（17日）參與美軍本月內第2場「雙航母」行動的列根號航空母艦戰鬥群，周日（19日）經菲律賓保和海由南海駛入菲律賓海。根據美軍周一（20日）發放的照片，列根號和隨行的神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦馬斯廷號，周日與日本海上自衞隊護衞艦照月號在菲律賓海展開聯合行動，聲稱是支援區內穩定及安全。

至於另一南海「雙航母」行動的成員尼米茲號航空母艦戰鬥群，則已由馬六甲海峽駛入印度洋，周一更與印度海軍艦艇聯合演習；預計尼米茲號將前往中東一帶部署。