隱瞞解放軍身份　華訪問學者被控簽證詐騙

美國加州北區聯邦檢察官與聯邦調查局（FBI）周一（20日）宣布，中國籍女訪問學者宋辰（Song Chen，音譯）涉隱瞞是現役解放軍的身份，於過去的周末被捕，控以簽證詐騙的罪名，周二（21日）提堂，一旦罪成面臨10年以上監禁及25萬美元（約194萬港元）罰款。

38歲的宋辰於2018年12月23日持J-1非移民簽證入境美國，聯邦檢察官指控她在申請簽證時報稱曾於2000年9月1日至2011年6月30日期間在解放軍服役，現任僱主為北京市的西釣魚台醫院，職業為神經科醫師，到美國是為了在史丹福大學研究腦部疾病。

檢控書指，宋辰提供的資料是謊言，她入境美國時仍是解放軍現役成員，填寫的僱主資料只是掩飾。宋辰向史丹福大學遞交的履歷表，列舉她與其他學者聯名發表的研究報告，但透過網上公開資料庫搜查顯示，宋辰與解放軍空軍旗下組織關係密切，而她在簽證申請表上填寫的工作地點，地址其實就是解放軍空軍總醫院。

檢方其後搜查宋辰的外置硬碟，發現她在今年6月21日刪除中文名稱為「2018訪問學校重要資訊」的檔案夾，其中包括她寫給中國駐紐約領事館的信函，解釋在美國的研究計劃需要延期一年，並指西釣魚台醫院只是用來辦簽證的幌子，必須透過解放軍空軍及第四軍醫大學辦理手續才行。她又寫道，軍方核發的文件屬於機密資料，無法透過網絡傳送。