醫院清理雜物　120件名家藝術品重見天日

美國紐約州一間醫院的職員近日清理一間雜物房時，赫然發現多達120件塵封的藝術作品。這些作品大部分出自上世紀50至80年代，包括德庫寧（Willem de Kooning）等多位當代藝術家手筆。醫院多年前獲捐贈這些作品，直至近日才發現。有拍賣行估計，這些作品合共可賣得100萬美元（約780萬港元），相信可為財政出現赤字的醫院解燃眉之急。

發現藝術珍藏的醫院位於長島南安普敦，近日因為疫潮，醫院需安裝新的通風系統和增加病床，打算清空一間透析病房內的舊雜物房來用。職員清理雜物時，發現大批畫作及雕塑，用卡板裝住放於地上或隨便靠牆擺放。

醫院邀請波士頓一間拍賣行的藝術品及古董顧問曼佐（Vincent Manzo）前來估價。曼佐仔細一看，發現該批藝術品都是上世紀多位抽象派藝術家的作品，包括荷蘭畫家德庫寧、美國藝術家兼詩人達什（Robert Dash）、美國雕塑家考爾德（Alexander Calder）等。

曼佐表示，德庫寧等人都曾經在該醫院附近的社區居住和設立創作室，令該區逐漸成為藝術家雲集之地。他們又曾送贈作品予該醫院，以報答其服務。

曼佐稱已與醫院簽訂合約，在編錄妥當後拍賣有關作品，收益歸醫院及南安普敦歷史博物館。他指，該間非牟利醫院近年獲捐贈持續減少，以致出現財政赤字，拍賣所得對醫院是及時雨。