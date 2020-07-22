美參院報告指中國發展數碼威權主義　促急切反制

美國參議院周二（21日）發表份報告，指中國利用其科技崛起發展「數碼威權主義」（digital authoritarianism），不但在國內進行監視、控制互聯網和審查資訊，甚至將有關做法擴展至全世界。

報告由參議院外交委員會民主黨首席議員梅嫩德斯（Bob Menendez）領導，並由民主黨的幕僚撰寫。內容指出，中國利用人工智能和生物識別等技術，來追蹤人民和控制資訊。

報告討論到北京推出新法例加強資訊控制，而開發技術支援這種監控措施的企業，也獲得政府的大量投資；又指中國藉着出口數碼技術以增加在其他地區的影響力，並試圖在世界筫易組織（WTO）和世界衞生組織（WHO）等國際機構增大勢力。報告形容「中國正在執行長期計劃，以控制數碼空間」，同時指摘北京正尋求破壞民主制度和價值觀。

報告指出，中國趁着新冠肺炎疫情，大量收集資料，增強其對監控科技的利用，顯示美方作出應對的急切性。報告向美國政府提出一些反制中國的建議，包括立法創設公私合營的財團，開發取代中國5G科技的美國技術，並成立「促進數碼權利基金」，力抗中國的大規模監控。報告亦支持開辦一個網絡軍事學院，以及建議美國總統帶領多國聯盟，合作對抗中國。