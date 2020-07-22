新冠肺炎：特朗普回歸疫情簡報會　再呼籲民眾戴口罩

事隔近3個月，美國總統特朗普周二（21日）再次主持新冠肺炎疫情簡報會。近日改口呼籲國民戴口罩防疫的他，在會上貫徹這一態度，還一改以往的樂觀看法，稱國內疫情在變改善之前會先變得更差。

特朗普在會上表示：「我們促請所有人在不能保持社交距離的時候，要戴上口罩，無論你喜不喜歡口罩，它都有其重要性。」他又表示，自己已經習慣了戴口罩，當群聚或者乘升降機的時候都會戴上。不過在今次簡報會上他並沒有戴口罩。

特朗普形容美國各地的疫情控制「一些做得很好，一些做得很不太好」，又說：「不幸地，（疫情）在改善之前很可能會變得更壞。我不想說這樣的事，但是事情就是這樣。」

在過往，特朗普曾多次展視其樂觀的展望，稱病毒將會離開；他的態度轉變被指與大選的幾個關鍵州分，包括佛州、德州和亞利桑那州疫情變差有關。

截至香港時間周三（22日）清晨，全美的新冠肺炎確診數字已超過400萬宗，逾14.4萬人疫歿。據英媒報道，加州的累積病例已累積超過40萬宗，勢將超越一度疫情最嚴重的紐約州。紐約州疫情目前已大為放緩，迄今累計確診病例約41萬2千800宗。