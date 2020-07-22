俄亥俄州眾議長涉貪6千萬美元　用公帑解救能源公司

美國俄亥俄州眾議長豪斯霍爾德（Larry Householder）聯同4人，涉嫌收受一間能源公司利益，賄款達6000萬美元（約4.68億港元），換取通過一項補貼法案，利用10億美元（約78億港元）公帑解救該公司旗下兩間陷入財困的核電廠。上述5人周二（21日）被聯邦調查局（FBI）拘捕，今次或為該州歷來最大的賄賂案。

訴訟指，共和黨籍的豪斯霍爾德及另外4名政客及商人，過去3年收取第一能源解決方案公司（FirstEnergy Solutions）6000萬美元賄款，以幫助通過一項援助核電廠的方案，並阻止他人試圖推翻法案。另外，豪斯霍爾德2017年起秘密利用名為「Generation Now」的非牟利組織收受賄款，又利用款項擴大及維持自己政治權力，其中10萬美元用於在2018年的競選活動。

豪斯霍爾德是俄亥俄州一名主要領袖，當他去年成為眾議院議長之後，不顧各界反對，帶領共和黨通過一項補貼能源公司的法案，該法案計劃在2026年前向克利夫蘭及托萊多附近的核電廠投資撥款1.5億美元。當法案通過，約有3800萬美元匯入「Generation Now」的帳戶。

現時第一能源解決方案公司已完成重組，改名為能源港企業（Energy Harbor Corp.），負責經營涉案的兩間核電廠，它過去在游說政客及競選捐款花費數百萬美元。事件震撼政界，該州州長德萬要求豪斯霍爾德立即辭職。