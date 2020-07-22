中美關係惡化　崔天凱批美國打壓華為心態不健康

中國駐美國大使崔天凱周二（21日）以視像方式接受內地官方電視台訪問時，談到美國打壓華為以及正研究拒絕中國共產黨員及家屬前往當地。他批評美方一些政客心態不健康，建議對方摘下對中國的有色眼鏡。

崔天凱表示，華為作為一間民營企業，完全遵循國際市場的一些規則和當地的法律。美國政客打壓華為，是很不正常，不但完全違背市場運作的規律，且違背美國多年來鼓吹的自由市場、公平競爭、企業家精神等原則。他覺得美國有些政客有一種心態，就是假如別人發展得好了，便覺得對方佔自己便宜，於是千方百計要把對方打壓下去。

針對美媒報道談華府正考慮對所有中國共產黨員及家屬實施旅限制，崔直斥有關言論荒唐，且反映美國部分政客、媒體、智庫不了解或不願意了解中國的歷史和現實。崔又引用兩句詩，「沉舟側畔千帆盡，病樹前頭萬木春」，指歷史規律是擋不住的。

談到目前中美關係惡化，崔拿開車作譬喻，認為兩國關係如果滑向錯誤的方向就應該踩煞車，這不為了讓它停下來，而是為了讓它回到正確的方向繼續往前走，但最重要把握好方向盤。