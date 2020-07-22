CNN揭特朗普表面對華強硬　家族生意購8噸中國貨

美國總統特朗普上台後多次批評中國佔美國便宜，要求美國企業用美國製貨品。美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（21日）報道，特朗普表面對華態度強硬，家族生意其實從中國採購逾8噸家具。白宮及特朗普集團未回應事件。

CNN引述取得的美國海關數據指，特朗普名下物業自去年9月以來，從中國進口數噸商品，其中重達逾6噸的桌子在去年秋季送到紐約特朗普國際酒店，同日特朗普在Twitter說與中國的貿易談判非常好。

特朗普近日連番指摘中國隱瞞新冠肺炎疫情，但2個月前才有2噸木製及玻璃製的展示櫃由上海運到洛杉磯的特朗普國家哥爾夫球俱樂部。2日後，特朗普在Twitter發文批評中國無能和造成「全球大規模殺戮」。

特朗普曾稱當總統後已把其集團業務交給2名兒子打理，但他無完全放棄控制持有股份的公司，未知他對相關公司的日常運作有無影響和影響多大。報道指，特朗普集團選擇用中國貨，與特朗普「讓美國再次強大」口號背後的經濟民族主義背道而馳，亦與特朗普呼籲美國行政機構買美國貨的信息不一致。特朗普先後簽署多項行政命令，指示聯邦機構買美國貨，以及讓基建項目優先用美國貨等。