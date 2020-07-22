拜登承諾當選擲7750億美元　重建國內護理業

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登周二（21日）宣布一項涉資7750億美元（約6萬億港元）的計劃，若他當選將在未來10年重點重建和鞏固國內護理經濟，幼兒、老人及殘疾人護理設施將受惠。最新民調顯示，逾半受訪者認為總統特朗普心智不足以勝任總統。

拜登的長期計劃有3個主要部分，第一是普及學前教育，擴大對5歲以下兒童的照顧；第二是擴大老年人和殘疾人的護理選擇，特別是社區和家庭護理，這方面將撥款4500億美元（約3萬億港元）以增加各州的醫療補助，創造15萬個社區衞生工作崗位；最後是提高護理業人員的收入和前景。

拜登承諾，將首先向州及地方政府提供緊急資金，助因疫情陷入財困的託兒所及護理中心維持運轉。他未具體說明資金來處，其競選團隊成員透露拜登一旦當選，將針對所謂的「同類交易」，阻止投資者在出售商業地產時，如果資本收益再投資於其他地產就可延遲交稅，亦會防止收入超過40萬美元（約310萬港元）的投資者利用房地產投資損失來降低利得稅金額。

親共和黨的霍士新聞最新民調則顯示，當問及拜登是否有精神健全的能力勝任總統一職，47%人表示有；反之，51%人認為特朗普心智不足以勝任總統。

另外，拜登周二指摘特朗普政府以過分武力，鎮壓俄勒岡州波特蘭的示威者及拘留他們，「我們的總統決心製造混亂和分裂。」特朗普競選團隊批評，拜登站在縱火罪犯一方，表明他已失去道德標準，沒能通過領導能力的考驗。