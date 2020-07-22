Twitter打擊陰謀論運動　將永久封鎖違規帳號

美國大選臨近，社交網成為兵家必爭的宣傳手段，各大平台加緊審查資訊。Twitter周二（21日）宣布，將永久封鎖發表陰謀論運動「QAnon」相關言論、並違反平台守則的用戶。QAnon是美國近年一個自稱洩密者的陰謀論運動，指華府內有「深層政府」（deep state）叛徒，正密謀打擊總統特朗普。

Twitter周二公布，有關QAnon的封禁措施將於本周出台，料影響全球15萬個帳號。有關禁令將適用於「違反多重帳號規定、組織不當對待個人受害者、試圖逃避封禁」的用戶。Twitter又指，過去數周已有超過7000個帳號因為洗版、濫用平台、繞過封鎖等原因而被禁。

在網上陰謀論中，「深層政府」是指有來自情報界、政界、商界及文娛界的精英階層，正聯合計劃向特朗普發動「秘密戰爭」。QAnon亦指控，民主黨人是國際罪案的幕後黑手。QAnon活躍於Twitter、Facebook、TikTok、YouTube等主流平台，但早前曾被Facebook刪除相關帳號。

聯邦調查局（FBI）在一份5月發出的內部備忘錄中，首次將發放「陰謀論」列為國內恐襲威脅。備忘錄中沒指明是哪些人物，但有點名QAnon，指其或由一名匿名政府官員策劃。