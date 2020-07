中國駐美大使館接恐嚇電話　男子模仿爆炸聲後收線

中國傳媒周三(22日)引述權威消息報道,中國駐美國大使館簽證處於周一(20日)接連收到同一個不明號碼的滋擾電話,來電人士是一名男子,模仿爆炸聲音後掛斷電話。

報道指,來電人士是一名說英文的男子,反覆撥打中國駐美國大使館簽證處,並在職員接通後收線。他最後一次致電時詢問:「是不是中國大使館簽證辦公室?」(Chinese Embassy Visa Office?)得到對方肯定後,他說:「你知道你們大廳裏有甚麼嗎?」(Do you know what's in your lobby?)模仿爆炸聲音後掛斷電話。

消息人士透露,中國駐美大使館曾在3月21日收到死亡威脅郵件,近期收到的手寫及打印辱罵信件也急劇增加,內容涉及攻擊中國共產黨及新冠病毒等,中國駐美使領館已加強保安措施。

對於美方要求關閉中國駐休斯敦總領事館,中國外交部發言人汪文斌周三回應指,美方去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限,多次私自開拆中方的外交郵袋,查扣中方的公務用品。他亦指,由於近期美方肆意污名化和煽動仇視,中國駐美大使館近期收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。

分析人士指出,美方一些人出於意識形態偏見和冷戰思維,正不遺餘力地攻擊抹黑中國,歷史上臭名昭著的麥卡錫主義死灰復燃;希望美方停止欺騙,汲取歷史教訓,不要再犯同樣的錯誤。