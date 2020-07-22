德州夫婦收養男嬰　愛屋及烏領養其餘4兄長

美國德州一對有生育問題的夫婦，幾經辛苦透過人工授孕誕下一對雙胞胎及兩名女兒，其中一名雙胞胎兒子出生時夭折。夫婦倆在2017年收養一名初生男嬰，一家人相處融治。夫婦之後先後領養男嬰的4名兄長，組成一個其樂融融的10口之家。

美媒周一（20日）刊登博努拉（Thomas Bonura）與妻子安迪的訪問，他們稱一直希望生兒育女均不成功，安迪一次流產後，於11年前懷上雙胞胎，可惜胎兒早產出世後，其中一個夭折，另一個則腦癱及視力有問題。夫婦倆之後透過人工授孕，但安迪再度早產，誕下兩名現年分別8歲及10歲的女兒，兩名女兒慶幸健康。惟由於擔心安迪再懷胎有危險，夫婦倆決定領養小孩。

2017年，博努拉夫婦領養了黑人男嬰布賴森，對他視如己出，他們的3名孩子也與布賴森情同手足。布賴森共有4名哥哥，其中2人在寄養家庭，2人由生父母撫養。博努拉夫婦其後亦領養了在寄養家庭的布賴森兄長。

兒童福利部門早前通知博努拉夫婦，指布賴森的生父母放棄2名孩子的撫養權，問他們會否收養，他們欣然答應，並於5月底正式完成領養手續成為一家人。鄰居知悉後也為他們高興，更為他們舉行汽車巡遊。博努拉夫婦表示，8名孩子無分你好，並感恩上天令他們有個圓滿家庭。