美助卿︰華從事大量間諜活動　休斯敦總領館是中心

中國駐美國德州休斯敦總領館周二（21日）有人在建築物範圍內焚燒機密文件，發生火警，中國外交部周三（22日）證實華府要求中方於周五（24日）關閉休斯敦總領館。美國助理國務卿史迪威指休斯敦總領館是中國在美國進行顛覆活動的中心。

美國國務卿蓬佩奧周三未有再就要求關閉駐休斯敦的中國總領事館提供更多詳情，但他指︰「我們對中國共產黨的行動有清晰期望，若他們沒有遵循，我們就會採取行動，保護我們美國國民、我們的國家安全以及經濟和就業。」國務院發言人另外發出聲明，指中國多年來從事大量非法間諜和影響力行動，行動的規模和範圍在近年明顯加強。

主管東亞及太平洋事務的史迪威指，中國公開及暗中派學生到美國學習技術提升經濟等各方面競爭力，而美國正阻止這情況發生。今年5月底中國安排學生於休斯敦乘包機返回中國，休斯敦總領館的領事及2名駐當地中國外交官當時在布殊洲際機場帶同數人經過保安櫃位進入禁區，十分可疑，而在國航文件中，外交官的出生日期有誤。他又指中國在美國嘗試作出的科學知識盜竊行為，可能涉及全球研發新冠肺炎疫苗的成果。