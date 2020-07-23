華外交部提醒在美中國留學生　當心遭任意盤查滋擾

美國政府以保護美國知識產權及公民私隱為由，要求中方於周五（24日）關閉休斯敦總領館，有關消息在周三（22日）公布後不久，中國外交部於官方微信公眾號「領事直通車」中，指近期美國執法機構針留美中國學生任意盤查、滋擾、沒收個人物品、扣留的案件劇增，提醒有關留學生要提高安全意識。

「領事直通車」發文指，外交部和中國駐美國使領館發現上述情況，提醒在美中國留學人員提高安全意識，注意防範，妥善應對。又指如遇緊急情況，請及時聯繫中國駐美國使領館尋求協助，並附上外交部全球領事保護與服務應急熱線及中國多個駐美總領館的聯絡方式。

中國外交部發言人汪文斌周三證實，中方駐休斯敦總領館，臨時收到美方指示即將關閉，他斥美方的行為是單方面對中方發起政治挑釁，蓄意破壞中美關係，中方對此予以強烈譴責，並明言如果不撤銷有關決定，將作出報復；汪並指摘，美國政府近來不斷向中方甩鍋推責，進行污名化攻擊，無理刁難中國駐美外交領事人員，恐嚇、盤查甚至是無端拘押中國留學生。

其後，美國國務院發言人奧塔格斯指美方行動，是保護美國知識產權及公民私隱，強調華府不會容忍中國破壞美國主權及恐嚇美國人民。